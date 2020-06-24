國中女班導不當管教 中市府要求重啟調查
台中市有國中生遭女班導不當管教，竟要其他學生輪流坐在他身上，校方得知後給予老師口頭申誡，老師也在班上向學生道歉。台中市政府教育局已介入了解，要求校方重新調查。
台中市教育局初步調查，這名國中生因拿班上的熊貓玩偶擦窗戶，還坐在玩偶上，女老師為了讓他體會當玩偶的感受，找來班上男同學輪流坐在學生身上，更疑有做出不雅動作。
校方指出，事後得知已由輔導室輔導學生，對導師口頭申誡，班導也在班上向學生道歉。這名女老師任教已有16年，先後在3所學校任教，在學校擔任教職也有10年時間，平常教學開放，課堂上讓學生討論，但嚴格管教。
教育局表示，學校對這名老師已給予口頭申誡，要求校方重新調查整起事件，送教評會處理，事後看家長與學生意見，評估是否更換班導。
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