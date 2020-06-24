二備災損金加碼高中職三倍券 柯文哲：大學生不歸我管

行政院三倍券下月發放，台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼高中職學生持學生證登錄三倍劵，加碼500元，再下載悠遊付並綁定學生證，再加碼500元，預計8.9萬高中職學生受惠。對於相關財源？副市長黃珊珊表示，會動用二備金或災損金，由於要等綁定才知需多少經費，將預留4900餘萬元。

針對高中職生加碼三倍券能振興經濟？台北市長柯文哲則表示，除敬老、愛心卡外，再加碼高中職生三倍券，是因為台北市的大學生不歸他管。柯說，政策的推行還是要系統性推展，高中職學生是台北市政府直接轄管；小學生則太小，要用電子支付悠遊付有困難，所以高中職是最適當可以推動的對象。

柯文哲說，一卡一付是校園的無現金交易政策，目前台北市的校園數位基礎建設，已經做到一個程度，包括北一女中及其他9校已經被指定作為北市校園E化示範基地，北市府就是要推動無現金建設，透過校園往社區擴散，將帶動台北市的無現金、無紙化，就是要由公而私，讓學校作為社會改革的動力。

柯文哲說，政治的核心是執行力，執行的政策也要確實可行，這個政策他思考很久。另外，一卡一付是台北市政府推動現金交易的政策，台北市學校從光纖網路、每個教室裝Wifi、85寸大螢幕、每個學生有平板等，這都是國家的基礎建設。柯文哲說，台北市政府今年暑假很重要的工作就是將北一女E化，已經有專案小組，北市府要將學生作為社會改革的動力及領頭羊。