北市高中職學生證綁三倍券 最高加碼1000元

繼敬老卡、愛心卡綁定三倍券加碼千元後，台北市長柯文哲今天宣布，高中職學生以學生證綁定振興券可加碼500元，若下載悠遊付綁定，再多加碼500元，最多可回饋1000元。

柯文哲上午出席「一卡一付瘋振興，獨厚青春加碼金」北市高中職生振興加碼專案記者會，接受媒體聯訪時表示，這個專案是要讓學生當社會改革的動力與領頭羊，而選定高中職學生，「因為台北市的大學生不歸我管」。

副市長黃珊珊表示，財源部分，會動用災害準備金或第二預備金，預留新台幣4900萬元；悠遊付的財源則使用悠遊卡的補助款額度。

面對媒體質疑「學生能真的刺激經濟」時，柯文哲則說，一卡一付是台北市政府推動無現金交易的政策，台北市一直致力於智慧教育，如學校全面建置光纖網路、無線網路等，政策是連貫的，「這叫國家數位基礎建設」。

柯文哲致詞時表示，年輕人是國家改革的動力，盼年輕人能管理自己的財務，現今推出的振興方案，就是北市高中職學生成為社會改革的領頭羊，「一卡一付，帶動台灣社會轉型」。

教育局長曾燦金說明，7月1日起以學生證上網登錄，累積消費3000元後，除中央補助的2000元外，北市府會再回饋500元，透過學生證悠遊卡的使用，培養學生無現金支付習慣。

他說，若學生在監護人同意下下載悠遊付，並綁定學生證，開通後可再領取悠遊付的加碼回饋500元。

曾燦金說，享有優惠的高中職學生須在106至108年度入學，包括今年6月剛從高中職畢業者，目前有8.9萬人擁有數位學生證。