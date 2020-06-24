柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼台北市高中職學生，只要拿學生證登錄三倍劵，自7月15日至12月31日止，只要累計消費滿3000元，除中央補助的2000元回存至卡片，台北市再加碼補助500元。

北市教育局表示，只要是台北公私立高中職，包括政大、師大附中等國立高中職都符合加碼優惠，估算北市有8.9萬名學生受惠。

教育局表示，學生卡的振興劵登錄、消費方式，自7月1日起，符合此專案資格的學生須先上資訊局網頁登錄振興劵領取設定，7月15日起，用數位學生證消費滿三千，於領取中央振興券同時，領取市府500元加碼金。至於學生若接著下載悠遊付並綁定學生證，開通後即可領取悠遊付加碼之500元，合計1000元。

教育局說，北市府推動「一卡一付瘋振興」獨厚青春加碼北市高中職生方案，是基於「防疫、紓困、轉型」理念。針對北市高中職學生的第二波振興加碼回饋，將於7月15日與中央政策同步上線。

柯文哲表示，年輕學生是社會轉型最大的原動力。15歲至18歲的高中職生正在歷養成獨立自主，為自己行動提出策略並承擔責任的關鍵階段。透過學生證悠遊卡的500元加碼回饋，是對於年輕人長大成人的肯定，期許他們在逐步獨立成熟的過程中，成為這個國家的領頭世代，帶動社會轉型。

教育局提到，自7月1日起，持有台北市高中職有效學生證的學生，（學籍於台北，且入學年度為106至108年度，含今年6月剛從高中職畢業者），以學生證登錄中央振興劵，從7月15日至12月31日止，累計消費滿3000元，除中央補助2000元回存至該卡片，北市再加碼補助500元，透過學生證悠遊卡的使用，讓學生培養無現金支付習慣；台北市再額外加碼回存金500元。

教育局表示，學生證本身就是悠遊卡，悠遊付有加值悠遊卡、查詢刷卡紀錄之功能，為使學生完整學習理財規劃，倘在監護人正式同意之下，下載悠遊付，並綁定學生證，開通後即可再領取悠遊付加碼回饋500元。

局長曾燦金說，教育服務的對象是我們的學生，家長則是最重要的陪伴者。來自北市府與悠遊卡公司合作的聯手加碼，其實是對於高中職學生學習自我獨立，滾動世代力量的一份鼓勵。我們期許讓學生在無現金消費的過程中，不只體驗自主消費的樂趣，並強化自我意識與責任意識的平衡發展。目前，臺北市政府正在持續推動校園E化智慧化服務。