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短跑選手變畫家返鄉辦畫展 國中老師說沒法連想在一起
水墨畫家廖素真年少時是短跑好手，參加過台灣區運會。高職畢業後進入職場，為了鼓勵孩子向學，邁入中年報考國立台灣藝術大學書畫藝術學系，取得碩士學士。她返鄉辦畫展時，昔日國中老師跌破眼鏡，沒料到印象中的運動健將竟成了書畫家。
廖素真回憶，因為爸爸愛游泳和跑步，她從小也對運動有興趣，加上爆發力強，從國小到高職都是校園短跑健將，參加過市運、省運和台灣區運會。
小時候的強項除了運動，廖素真也愛畫畫。高職畢業後投入職場，還要照顧兩個小孩，等到子女長大後，每周花2小時學畫，一張「洋娃娃抱洋娃娃」作品讓老師激賞，對她說不該埋沒畫畫的天分。
為馬鼓勵孩子力爭上游，廖素真在48歲那年成為國立台藝術大學書畫藝術系學生，55歲拿到碩士學位。為了提升作品的水準，她不斷地實驗，獨創岩石肌理紋路特殊技法，辦過聯展與個展，在書畫界取得一席之地。
前幾年廖素真應邀回家鄉高雄岡山辦畫展，昔日國中老師對她說，怎麼想也沒法把運動和書畫聯結在一起。她說，運動和書畫其實有共通點，兩者都是力與美的展現，都要有節奏感，同時需要花時間，有毅力去練習，才能看到成果。
廖素真半路出家，年過半百才從書畫藝術界「冒出來」， 目前在新北市瑞芳區九份墨旅書道創意館擔任駐店藝術家。她希望用自己的人生故事，鼓勵中年女性心中如果還有夢，就要努力創造勇敢追夢的環境，做自己愛做的事，一定能做出一點成績。
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