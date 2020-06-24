北市龍舟賽就在明天！現場報名加油恐怕要排隊

端午節看龍舟賽應景一下，2020台北端午龍舟錦標賽將於明、後兩天登場，今年共有80隊熱血好手報名，因疫情取消嘉年華與龍舟體驗營，也限制會場人數，若想入場觀賽要報名，但線上預約已額滿，民眾只能現場排報名，也僅限100名額，若無法前往觀賽，也可透過網路直播，為隊伍加油。

台北市體育局表示，龍舟賽將於6月25日至6月26日在大佳河濱公園開跑，今年縮小比賽規模，共有80隊伍，其中男子組32隊、女子組8隊、混合組40隊，約2400名選手參加。

6月7日後全台防疫解封，體育局全民運動科長袁守方表示，響應防疫新生活，大會開放選手親友入場場替選手加油，不過會管控人數，每日又分上午與下午兩梯次，各梯次400人線上預約已額滿，另開放100人現場報名，將於各梯次開放入場前1小時開始受理，現場設有紅外線體溫測量儀；線上報名者，到帳篷報名字，打個勾就可以入場，現場報名則要排隊依序入場。

若無法親臨現場，體育局表示，民眾可透過網路直播觀看賽事，6月26日下午1時的開始總決賽，將加碼於「東森財經新聞57頻道」進行電視直播；網路直播將拆為每日上午、下午共4梯次，頻道網址可至「臺北端午龍舟錦標賽」官網或FB粉絲專頁查詢。

至於現場管制，體育局說，機車及小客車須由七號與十號水門進出，八號水門僅供行人及自行車通行，九號水門僅允許持有通行證等車輛進出，另開放計程車可由九號水門進入至管制點後須由十號水門離開，交管時間從早上8時至下午4時止。