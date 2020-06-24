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北市議員批政策矛盾 中山國中停車場追加預算退回
台北市中山國中計畫蓋綜合大樓，包含地下2層停車場，北市府原編列7億9千多萬元，6月初提案追加預算3.4億元，加蓋地下第3層，但市議會教育委員會認為有疑點，二度暫擱預算。教育局昨天再送審，仍無提出具體說明加蓋的理由，議員批評市府政策矛盾，決議將全案退回，要求教育局照原預算辦理。
中山國中綜合大樓新建工程分為2期，包含第一期綜合大樓，及第二期地下停車場，第一期預計9月完成，完工後才進行第二期工程，預計2023年6月竣工。但市府以人行道擴建導致車位不足為由，提案追加3億4406萬元，增蓋地下第3層停車場，提報委員會審查。
教育局前兩次送審，但被議員批評多挖一層要增加3億多元，無法說服大眾；也有議員認為市府提出的說明太簡略，質疑多加145格車位，只是想延長工期、規避招標，直言「這裡面有很多問題」。
議員王鴻薇說，她是選區議員，卻沒聽見地方里民有加蓋的需求？建議此案退回，把原來的蓋完即可。議員游淑慧也說，附近已經有捷運站，還蓋停車場鼓勵使用私人運具，北市政策不是很矛盾？
議員吳世正說，通常追加預算是不得不然，例如工程中碰到鋼材暴漲，議會可以支持，但現在變成要全部議員為市府的矛盾政策背書。委員會最後決議該案不通過，予以退回，要求照原預算辦理。
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