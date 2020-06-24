大巨蛋轉彎准復工 藍綠轟放水 柯：務實善後

大巨蛋復工在即，卻遭踢爆建築技術規則仍未解決，台北市政府就簽准建照變更，市長柯文哲昨天堅稱，他的態度沒變，公安標準也沒變，預計下周開記者會說明，遭跨黨派議員抨擊，指大巨蛋仍權利金零、容積蓋滿，復工又替遠雄開巧門，為拚政績放水公安，只為「孵」出總統路。

建築技術規則仍未解決 恐無法辦演唱會

台北市都發局前局長林洲民曾點出，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，驚爆大巨蛋恐無法辦演唱會；台北市都發局也證實，考量有疑義，會附註大巨蛋取得使用執照前，須送市府備查。

面對外界質疑「2020的柯文哲打臉2015的柯文哲」，在大巨蛋態度大轉彎，柯文哲昨天表示，他的態度沒變，市府公安標準也沒變，只是務實解決問題，大巨蛋已停工5年，怎麼做都不會是政績，就是怎麼善後。

柯文哲說，之後發出建照，遠雄只是可以恢復施工，但市府還沒保證大巨蛋可以用，遠雄還是要解決建築技術規則第97、127條，且議約也還沒解決，他認為最公平的方法，就是用超額利潤，有賺錢看怎麼分帳。

停工5年竟不斷長大 網友：神奇寶貝蛋

民進黨議員王世堅痛批，大巨蛋遠雄5年來一步都沒讓，權利金零、容積蓋滿，柯文哲卻得到政治好處，他還酸說，停工5年的大巨蛋，竟像變魔術一樣都快完工了。

由於大巨蛋外觀不斷長大，遭網友譏笑「神奇寶貝蛋」，國民黨議員游淑慧批評，這顆蛋替柯文哲賺進大把政治利益，卻讓台北市府恐承擔巨額賠償風險，但是柯文哲想要卸任前風光開球，孵出他的總統之路。

市府副發言人黃瀞瑩表示，預計下周開記者會，對外說明大巨蛋的來龍去脈；遠雄發言人楊舜欽表示，建築技術規則第97條，最後會回到台建中心審查，至於第127條後續會跟市府協商，討論如何解決，且皆在拿到使照前完成。