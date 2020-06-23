遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

遠雄大巨蛋案停工逾5年，北市府已簽准建照變更，可望6月底前核發建照並復工。台北市議員林亮君今天在臉書表示，她上周五及昨天才接連兩天會同建管處會勘大巨蛋，因為她接獲爆料，遠雄已偷偷在大巨蛋裡，進行吸音棉安裝工程。

對此，台北市副發言人黃瀞瑩表示，議員林亮君的質疑，建管處的確表示，消音棉並非大巨蛋結構體工程，不在目前可施作工項範圍中，查證屬實，北市府將要求遠雄公司主動拆除。

林亮君說，她上周五當場抓到吸音棉，遠雄在現場的人員竟說，這是在停工前就已裝好的。到了昨天，遠雄工地主任改口說，這是大概半年前安裝的。半年前不就是今年初？大巨蛋還在停工階段，今年初可以安裝吸音棉了嗎？合法？一旁的建管處也搖頭說，不知道這個工程。

林亮君說，遠雄上次偷裝椅子，這次偷裝吸音棉。整個大巨蛋園區遠雄到底還偷偷進行了多少工程？這些市府有掌握嗎！？在明顯還有這麼多瑕疵的狀況下就要貿然核准建照，真的要再問一次，市府到底在急什麼？

林亮君說，真正能夠最全盤掌握狀況和嚴格把關的台北市政府。卻要就這樣輕易的放手了。為什麼要這樣放行呢！？

林亮君表示，她看到市府即將核准大巨蛋變更建照的新聞，她心裡真的很難過。林說，她接獲爆料，遠雄已偷偷在大巨蛋裡進行吸音棉的安裝工程。果真到了現場，還真的看到已經裝上牆面和天花板的吸音棉。昨天忙了一下午，正打算要求建管處嚴厲進行後續的罰鍰和稽查，就看到市府要將整個大巨蛋放行了，一時間心裡五味雜陳。

林亮君表示，作為一個市議員，她深知這是會影響未來成千上萬台北市民人身安全的重大建案，儘管她能掌握、能影響的很少，卻從來沒有放過任何一個機會，盡最大力氣監督大巨蛋，就是希望大巨蛋能安全。

但柯市長臉書發文提到，大巨蛋到目前為止，都不能施作內裝。林亮君說，她想問柯市長，吸音棉算外裝還內裝？吸音棉是台北地方法院核可的14項結構安全工程嗎！？柯有掌握到這個狀況嗎，市長？