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彩繪人孔蓋翻轉美學 北市水利處愈玩愈大

中央社 / 台北23日電

北市彩繪人孔蓋驚艷大眾，背後靈魂人物為水利處的陳郭正與林得雄，陳郭正一句「美的事情讓專業的來」，讓兩人笑說已搭上「彩繪人孔蓋失速列車」，城市美學愈玩愈大。

台北市今年推出「台北蓋水」企劃，邀請4名設計師為中正區、萬華區、大同區、南港區操刀彩繪人孔蓋，富含當地特色及人文風情的設計一曝光就引發話題，不少人還希望有杯墊、行李吊牌、徽章等周邊商品。

人孔蓋設計，原本是一個可以用「工程腦」就能快速完結的案子，但背後推手、水利處長陳郭正不願意。他想起日本多采多姿、各具特色的人孔蓋，已成藝術，覺得台灣也該試試。陳郭正指著「苦主」下工科抽水機動工務所主任林得雄說：「他被我退件好多次。」

林得雄笑說，一開始他想法比較安全保守，例如請學童來彩繪、徵稿票選等，但陳郭正一直不給過關，最後林得雄牽線認識的學長、也就是樺致形象創意總監楊佳璋，就這麼陸續聯絡到其他設計師，開啟彩繪人孔蓋奇幻之旅。

陳郭正說，林得雄找來平面設計師為人孔蓋「加持」是神來一筆，因為「美的事情要讓專業的來」。林得雄直言：「不然我自己畫一畫、成效很差地結案也可以啊，大不了被罵一頓嘛。」

不過設計師們卯足全力的程度，讓他們始料未及。陳郭正本來以為成品只有幾張圖，但為了人孔蓋如何設計、呈現，眾人開了很多次會，經過幾番腦力激盪與思辯才成形，「不是圖交給水利處就結束，畢竟人孔蓋會用上2、30年，以後他們的孩子也會看到」。

設計師們後來為4行政區各製作出2種設計，原先規劃是每個行政區挑一種上路就好，結果陳郭正一看見成品就驚呆，「8種都超美，從中選4種不是為難我嗎！」於是全部採用、越玩越大。

林得雄回憶，楊佳璋跟他說要成立粉絲專頁「台北蓋水」宣傳時，他第一個反應「你要把事情弄大嗎」，而設計師活躍的思考體現在PO文上，一開始也讓他很不習慣，笑稱與一板一眼的公務員思維相比，與設計公司合作是「失去控制」。

此外，前些日子剛辦完的「台北蓋水─彩繪人孔蓋展」，也是意料之外的產物。林得雄笑說：「我都想結案了，結果又突然冒出這個展。」

林得雄表示，原本想把設計圖以紙板方式呈現就好，但設計師堅持沒有質感，最後真的做了實品的鑄鐵蓋來，而相關網站、影片等，幾乎合約上都沒有，是設計團隊們自發地想記錄這一切。

陳郭正與林得雄指出，負責製作的新全鋼公司也對計畫很有興趣、過程中也被勾起榮譽感，雖然一塊人孔蓋造價不便宜，但展覽上的那8塊實品「幾乎是贊助」，這是產業界、設計界與公部門聯手達到的新境界。

陳郭正表示「東西好，就有無限可能」，大眾看到就會有一種「對！就是這個！」的心情，優秀的設計力渲染開來，自然帶動民眾審美層次，也才能讓公共政策融入生活。

林得雄指出，今年工作重點在於年底前讓8款人孔蓋上線，其餘8個行政區的特色人孔蓋也會持續與設計師集思廣益，並力求一致性，還有2至4年的時間來慢慢醞釀好的設計。陳郭正補了一句：「他現在已經在失速列車上了，（這個計畫）都看不見盡頭。」

整個「台北蓋水」過程當然不輕鬆，例如在開展前一天北市因下大雨淹水，林得雄還奔去抽水，再趕回市府繼續佈展。雖然過程艱辛，但因風格突破、成品又好，大家都很有幹勁，「這個事情是快樂的」。

北市 列車

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