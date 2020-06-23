扮大體睡整天也能賺錢！重修舊好工作站為街友重建生活

台北市重修舊好工作站去年7月下旬正式開幕，由社會局、社團法人人生百味文化建構協會合力經營，提供無家者洗澡、洗衣、互動生活的交流空間，1樓也做餐廳，成立近1年，累積服務超過900人，也開設表達練習課、人生萬事屋計畫，曾幫街友媒合到大體老師臨演工作，更讓街友開心地笑稱「躺著睡也能賺！」。

台北市議會民政委員會今早赴重修舊好工作站、東區少年服務中心考察。活動剛開始，外頭就有許多街友大哥大姊聚集，10時30分開門時間一到，他們走上2樓換上「城市導引員」的衣服，準備到各城市角落，為遊客指引方向，化身推展城市觀光的第一線。

「人為什麼會流浪？」人生百味文化建構協會共同創辦人巫彥德表示，流落街頭的人，不只是一個貧困的人，而是與社會斷了連結的人，崩解的人際關係，就是世界各地街友無法脫離流浪的關鍵，當街友在身心極度受創的狀態下，找了一份工作、找了一間住所，當無法面對挫折時，就喝酒或選擇放棄，破壞了關係，最終仍回歸街頭。

為能重建街友社會網絡，台北市社會局每年提供150萬元，負擔2名人力成本，由社團法人人生百味文化建構協會經營「重修舊好工作站」，協會每年也要再自籌100萬元，自主增聘1名人力，負擔空間水電費，有時還要「貼錢」幫街友就業媒合。

工作站讓街友來洗澡、洗衣、烘衣，大門永遠為他們敞開，不只提供工作，也為街友重建生活感，開站近1年，巫彥德說，已服務超過900人次，街友多來自鄰近的台北車站，協助28人離開街頭，他們在外頭有份穩定工作，偶爾再回來續舊。

除此之外，工作站也提供街友培力，包含表達藝術課，以及人生萬事屋計畫，協助就業媒合。巫彥德說，街頭突發狀況多，街友常要找「急短期」工作，過去曾有葬儀社要拍禮儀師影片，需要人來扮演大體老師，當時就媒合街友，他還笑說「扮大體睡整天還可以領錢！」為他們打通就業管道，有時也要去工作點場勘。

重修舊好工作站除了提供街友服務，也是一間商店，空間面積不大，1樓販售餐點，2樓有辦公室與教室，每月舉辦藝術、維修小家電等培力課程，3樓則是一個開放露台。

營業時間：周二到周日（周一公休）10:30-18:00 地址：南陽街23巷1號 電話：02-23707886