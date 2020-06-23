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影／復工拚政績？簽准大巨蛋建照變更挨批 柯：我在善後

聯合報 / 記者王彥鈞潘姣琪龔盈全毛昱棋／台北即時報導
大巨蛋停工5年，建管處22日簽準建照變更，最快6月底可復工，並預計在柯文哲2022年卸任前可完工，遭質疑是為了拚政績，態度大轉彎。柯23日駁斥，他態度沒什麼變，拖了5年，現在怎麼做都不會是政績，「對我來講就是善後」。記者王彥鈞／攝影
大巨蛋停工5年，建管處22日簽準建照變更，最快6月底可復工，並預計在柯文哲2022年卸任前可完工，遭質疑是為了拚政績，態度大轉彎。柯23日駁斥，他態度沒什麼變，拖了5年，現在怎麼做都不會是政績，「對我來講就是善後」。記者王彥鈞／攝影

台北市政府昨（22日）簽准遠雄大巨蛋建照變更，預計最快6月底前就能核發建照復工，不少台北市議員極力反對，認為公安問題仍存在隱憂，質疑台北市長柯文哲打蛋5年，現在卻態度丕變。對此柯文哲表示重發建照一定會開記者會詳細說明，自己態度也從來沒有變過，大巨蛋拖了5年，現在怎麼做都不會是政績，「對我來講就是善後」。因此柯仍會要求大巨蛋按照7項公安標準走，既然不能拆就只能把它弄到安全，而當中的議約問題，柯文哲認為最公平的方式是用超額利潤，先講好賺錢時怎麼分帳比較實際。

柯文哲也解釋，建照只是讓大巨蛋恢復施工，不代表可以使用，還需要解決建築技術規則第97條「安全梯須達避難層、地面層」、第127條「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」的規定，目前可繼續施工的項目是針對14項跟公安有關的工程，4大公會有審核通過且法院也有認可，強調是為了工地安全才做這樣的改變。

柯文哲 大巨蛋 公安

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