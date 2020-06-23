影／復工拚政績？簽准大巨蛋建照變更挨批 柯：我在善後

台北市政府昨（22日）簽准遠雄大巨蛋建照變更，預計最快6月底前就能核發建照復工，不少台北市議員極力反對，認為公安問題仍存在隱憂，質疑台北市長柯文哲打蛋5年，現在卻態度丕變。對此柯文哲表示重發建照一定會開記者會詳細說明，自己態度也從來沒有變過，大巨蛋拖了5年，現在怎麼做都不會是政績，「對我來講就是善後」。因此柯仍會要求大巨蛋按照7項公安標準走，既然不能拆就只能把它弄到安全，而當中的議約問題，柯文哲認為最公平的方式是用超額利潤，先講好賺錢時怎麼分帳比較實際。

柯文哲也解釋，建照只是讓大巨蛋恢復施工，不代表可以使用，還需要解決建築技術規則第97條「安全梯須達避難層、地面層」、第127條「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」的規定，目前可繼續施工的項目是針對14項跟公安有關的工程，4大公會有審核通過且法院也有認可，強調是為了工地安全才做這樣的改變。