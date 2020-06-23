平溪托老中心旁設停車場 影響交通地方反對
平溪區十分火車站、十分老街附近的托老中心，因一旁老舊台鐵宿舍拆除後，預計招標設立停車場，因當地巷弄狹窄，且有托老中心長輩與居民出入，嚴重影響交通。今(23)日市議員林裔綺等單位會勘，要求地主台鐵撤銷招標，打造成體健設施公園，嘉惠居民。
立委賴品妤服務處主任王佳蘭表示，日前台鐵希望招標成停車場，但在地居民卻覺得巷弄狹窄，一般居民車輛出入已頗麻煩，一旦遊客車輛要進出停車，勢必會有交通上更大的難題。
一粒麥子基金會社工員蔡碧真表示，平溪公共托老中心因靠近十分老街，先前便發生過計程車開入，撞倒老人家的事件，而十分里在地老人家眾多，公部門在抉擇時應考量在地的需求，目前十分地區已有不少收費停車場，然而疫情期間老人家卻沒有一個廣大面積且適合戶外運動的處所，希望透過會勘能傳達在地居民的心聲。
新北市議員林裔綺表示，此次會勘後將由立委協助溝通，盼地主台鐵能傾聽在地居民的心聲，撤銷招標，若是空地能轉交平溪區公所做管理，未來期盼能活化空間，打造成體健設施公園，讓在地居民，以及托老中心的長輩能走出戶外運動，也讓空間使用更加人性。
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