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影／賴清德率立委議員逛金山老街 「歡迎來報復消費」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影

副總統賴清德今天下午逛新北市金山老街，並現場直播，他說，下一個階段就是要振興經濟，振興經濟很重要的一項就是推安心旅遊，希望有更多人來來金山老街，這個地方是安全的，今天來就是跟大家報告，這個地方是安全的，之前金山的2次謠傳事件，其實影響是心理層面的，沒有來過金山老街的，千萬不要錯過，多多來使用三倍券，振興經濟。

賴清德今天下午由立委賴品妤、沈發惠、市議員張錦豪、鄭宇恩等陪同，先後至石門林蜂阿嬤包粽子、逛金山老街，在金山冰芝林吃冰和品嘗粽子，最後到清水蓮花田賞花。受到不少民眾的歡迎，雖然天氣熱，不少粉絲爭相合照。

賴清德吃完冰再吃一顆肉粽，他說，北部粽有媽媽的味道，他原來比較喜歡吃，後來至南部後吃南部粽，發現也很好吃，南北粽他都喜歡，一樣好吃，各有千秋。賴清德還是立蛋高手，立3顆蛋有2顆成功，他成功後相當興奮，高舉雙手高呼「立起來了」，一旁的賴品妤立第一顆也成功，功力也不錯。

「大家在家裡很久了，出來金山老街玩，多來報復，多來消費」大家呼籲民眾多來金山逛，多花三倍券，振興經濟。

賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影
賴清德率立委、議員逛金山老街吃冰、品嘗肉粽。記者游明煌／攝影

金山 老街 賴清德 賴品妤

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