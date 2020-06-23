協助創世板橋院汰換裝備 義工媽媽們市場義賣香包

新北市板橋一群義工媽媽得知創世板橋院設備老舊，需要汰換，今天化身「撐舟勇士」手作粽子造型香包，在傳統市場義賣，邀請民眾認購香包，協助創世安養設備更新。

服務十多年以上的資深義工李麗珍平時協助核對發票或整理信件。她說，今年安養院受疫情影響，募款收入及發票量皆銳減，所以主動主動號召義工媽媽，利用客家花布一針一線縫製香包，再以五色絲線編成中國結，結成一串串愛心粽子香包。

創世基金會板橋院長李培菁表示，今年受新冠肺炎疫情影響，經費募集比以往減少約3成，板橋院成立至今已20年，冷氣機過於老舊，想維修都沒有零件可換，夏天已經來臨，冷氣汰舊換新刻不容緩，另外還需募集化痰機、減壓坐墊、沉水馬達等設備，需要社會大眾為植物人逆流撐舟。