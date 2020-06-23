三芝區長挑戰包粽子 現學現包送長輩

越來越多年輕人不會包粽子，為要學習包粽技巧，三芝區長林慶豐到三和公共托老中心參與包粽活動，雖然長輩放慢步驟教學，不過區長林慶豐總是在綁繩時卡關，也逗得長輩們笑得相當開心，現學現包送長輩，現場充滿歡笑聲。

三和公共托老中心社工說，端午節將近，為了要為長輩塑造過節氣氛，特別為長輩舉辦包粽活動，除了鼓勵長輩多多走出戶外活動，也希望長輩們在端午佳節能夠重溫包粽的樂趣。

現場也邀請區長林慶豐來挑戰包粽，在阿嬤一個步驟一個步驟教學，區長完成包粽任務，長輩們開心，區長也開心。

炒過的糯米飯、香菇還有滷肉，備好配料一字排開，公共托老中心也希望透過包粽，讓家中獨居在家的老人家，不要因為獨自過節就不過了，而挑戰包粽的區長，在最後綁繩總是卡關，這也讓現場充滿歡笑聲。

三芝區長林慶豐表示，在長輩們的指導下，順利完成一顆顆的粽子，也要發送給公托中心的長輩，希望傳統的包粽子技巧要永續傳承，也要將端午佳節氣氛透過親手包的肉粽傳遞。