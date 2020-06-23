拚防疫也拚市政 中港公園特色遊戲場啟用　

拚防疫也拚市政！新莊區第一座鄰里公園改造特色遊戲場中港公園正式啟用，新莊區長朱思戎參加啟用儀式，疫情期間，活動簡化舉辦，中港公園特色提供新的玩樂空間，激發孩子的想像力，歡迎大小朋友一起來玩耍。

新莊區長朱思戎指出，疫情雖趨緩，但避免群聚，公園啟用一切簡化進行，新北市政府於108年4月成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間，啟用的中港公園為新北市第30處特色遊戲場（新莊第一座）鄰里公園。

中港公園位於新莊中平路82巷內於民國99年開闢，原本僅有少數傳統兒童遊具設施，不僅趣味性較低，且對於兒童的五感刺激較為單一。

區長朱思戎說，改造重點為滿足各年齡層使用需求，增加不同的五感體驗，跳脫以往制式罐頭遊戲場的形式，其特色融入擺盪大索、旋轉攀爬網及沙坑等多元組合遊戲區，開放後吸引更多周邊的家長攜帶小朋友前來遊玩，另因應近期新冠肺炎疫情，公園遊具一天消毒4次，安全、衛生兼顧，請民眾放心前往體驗。