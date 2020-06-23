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愛情必然帶著階級苦味？《做工的人》為什麼總是失戀

媽祖香包反應熱烈 淡水福佑宮加碼三千個

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水媽祖小香包免費送給幼兒園及民眾，反應相當熱烈，福佑宮加碼多送出三千份。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水媽祖小香包免費送給幼兒園及民眾，反應相當熱烈，福佑宮加碼多送出三千份。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」，為在端午節前夕，保佑地方居民平安，製作2千份的淡水媽祖小香包免費送給幼兒園及民眾，因消息一出，反應相當熱烈，廟方決定加碼多送出三千份，加上原本的共有五千多份，讓民眾索取保平安。

今天幼兒園也特別帶著小朋友來到福佑宮參加贈送儀式，新北市立淡水幼兒園長何仁馨表示，透過平安吉祥香包的發送，除了在端午節時應景，更希望藉由媽祖的庇佑，讓拿到香包的幼童還有民眾都可以保平安。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，由於日前發出通知，幼兒園可以主動向廟方連繫，每間上限50份，而公立幼兒園則是由區公所發送。但有部份的幼兒園人數多達150到200位的幼童，福佑宮為了讓每一位小朋友都有香包來保平安，特別通知廠商趕工製作，加碼贈送。

淡水區公所主祕徐天平表示，淡水福佑宮相當熱心，而且每年都會有公益活動，不僅是捐贈物資，還有住宅消防警報器，而這次香包公所也會協助發送。

淡水 幼兒園 媽祖

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