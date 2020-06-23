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空屋水池成登革熱隱憂 汐止養蓋斑鬥魚解套
夏天是登革熱的好發期，空屋水池沒人顧，成了環境隱憂，在新北市汐止區長青里就有不少空屋，荒廢的水池只要一下雨就蓄滿水，讓社區很困擾，所以，汐止區長陳健民、里長陳建興就陸續施放蓋斑鬥魚吃孑孓，減少病媒蚊，希望能有效防治登革熱。
汐止區長青里長陳建興這幾年開始復育蓋斑鬥魚，今年更在閒置空地整理後，做為復育生態池，成效不錯，除了向各里推廣，里內要做的更全面，只是里內有不少空屋都有景觀水池，沒人住了之後根本沒人管理，只要一下雨就成了一灘死水，也成了病媒蚊孳生的溫床，所以，里長今年和社區協調後，打算養蓋斑鬥魚吃孑孓。
長青里長陳建興說，里內住戶有一些閒置的水池，因為，會產生一些蚊子幼蟲，為避免登革熱發生，所以我們放置一些專門吃蚊子幼蟲孑孓的蓋斑鬥魚，而且一舉兩得，一方面可以吃孑孓，一方面又可以讓我們復育蓋斑鬥魚。
汐止區長陳健民表示，其實有很多社區都有閒置的水池，那長青里長這邊也是希望如果有閒置水池可以提出來，公所跟里長這邊都能夠提供魚還有教導復育，一起防治登革熱。
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