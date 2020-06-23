大巨蛋將復工 藍綠議員質疑柯文哲玩兩面手法

台北市建管處昨天簽准大巨蛋建照變更，最快6月底前可核發建照。多名藍綠台北市議員今天質疑聲浪不斷，認為台北市長柯文哲玩兩面手法。

大巨蛋停工5年多，去年通過都審後，今年環差分析報告審查接續修正過關並附帶決議；台北市建管處昨天證實已簽准大巨蛋建照變更，待遠雄公司辦理上千張建照變更設計圖說正、副本校對且無誤後，估最快6月底前可核發建照。

對此，民進黨籍台北市議員許淑華今天在市議會接受媒體聯訪時表示，大巨蛋案的都審會和環差陸續通過，建照審核僅一個月就簽准，難免讓外界質疑北市府寧願捨棄學童安全問題，只為成就遠雄趕緊蓋好大巨蛋。

許淑華質疑，北市府為何5年前不蓋好大巨蛋，而要用政治手段玩兩面手法，欺騙、呼攏民眾，認為台北市長柯文哲須對外說清楚、講明白。

民進黨籍市議員王世堅今天表示，大巨蛋案，柯文哲和遠雄集團創辦人趙藤雄一搭一唱，還幫趙藤雄補足建照變更不足部分，北市府卻未取得權利金繳回市庫，且大巨蛋容積仍然蓋滿，逃生方式也幾乎未修，公安更受質疑，市民未得任何好處。

王世堅指出，柯文哲上任之初批大巨蛋為大弊案，但停工5年的大巨蛋，現在竟然像變魔術般都快完工。

國民黨籍台北市議員鍾沛君今天接受聯訪說，別人是一魚兩吃，但柯文哲卻是「一蛋兩用」，上任時將大巨蛋當弊案打，要卸任時卻當政績，這是非常荒謬，認為此案仍應回歸專業，如今工安問題已經解決，剩下的政治問題應靠柯文哲運用智慧解決。

民進黨籍市議員簡舒培昨天透過臉書發文指出，柯市府在5年前發現遠雄大巨蛋有79處未按圖施工，隨後勒令停工；今年6月22日卻傳柯市府將簽准遠雄79處不按圖施工的「重大違規」，核准修正後的79處違規施工；如今大巨蛋即將復工在即，質問柯文哲「您認為您核准的大巨蛋，比5年前更安全嗎」。

無黨籍市議員邱威傑（呱吉）昨天在臉書也發文說，雖然大眾對大巨蛋復工時間有疑慮，實務上卻是於法有據，自己認為復工已無可阻擋，但不表示市議員監督北市府與大巨蛋工程的工作結束。

邱威傑指出，他去年質詢曾提出「建照發放後的議約能力會大幅受限」，獲柯文哲答詢承諾，發放建照後、使用執照發放前將會完成議約，以確保遠雄可合理回饋北市府與市民的營業利益，他也將持續監督、確保北市府履行這項承諾。