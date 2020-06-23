「新莊黑龍江」變漂亮了 居民樂翻大讚「除害」

新北市新莊區中港大排過去有「黑龍江」惡名，附近居民飽受河川汙染、積泥淤臭、排水不良等，嚴重影響生活環境及品質，在經過新北市水利局改造工程後才脫胎換骨，成新北第一座市區排水再生典範；另，泰山貴子坑溪也因排水不順產生惡臭，市府提出改造三部曲進行施工，目前第一階段已完成，第二階段預計明年4月完工。

新莊中港大排因渠底低窪、排水不易，每逢雨季周遭居民都要忍受淹水惡夢，為解決民眾長久以來的夢魘，水利局於2009年至2011年期間進行改造工程，讓中港大排成為兼具防洪、親水功能的休憩空間。

市府每年也編列約1700萬維護經費，派人每日清潔大排河廊、保全巡邏、機電及土木專員維管設施，另外，水資源回收中心也利用浮除、快濾、活性碳處理及紫外線消毒系統，確保排放的汙水符合標準。

中港大排河廊夜間也有各項特色景觀，包含光之舞體驗區、水生植物區、彩虹橋熱門打卡地標等，並透過志工解說，讓民眾更了解中港大排及新莊人文歷史。

另外，泰山貴子坑溪也因常有不肖業者偷排廢水，導致溝面混濁、飄出惡臭，成為沿線緊鄰泰山十八甲地區居民長久夢魘，為此，水利局提出長2.8公里渠道子母溝整治計畫，並分為三階段進行施工，讓貴子坑溪擺脫「臭水溝」汙名。

第一階段先在民生路至新五路共約1.4公里工程，設置子母溝束縮斷面、增加流速，並將積水水流排放至下流截流站及抽水站，改善積水及惡臭問題，此工程已在今年5月完工。

第二階段將在剩餘河段繼續施作子溝並延伸至中港抽水站，此工程已在今年1月獲得經濟部前瞻補助，並接續於今年5月開工，預計明年4月可完工，屆時可初步改善貴子坑溪全段積水所產生的惡臭問題。

當地居民大讚說，之前還沒回到家就會聞到陣陣惡臭，在家就算緊閉門窗也隱隱會聞到臭味，施作工程後情況就大幅改善，在家時間也變得比較長，「真的是為民除害啦！」

水利局表示，貴子坑溪改善工程的第二及第三階段也將會辦理用戶汙水接管工程，接管後能大幅改善汙水排放至貴子坑溪，有效從源頭改善環境惡臭問題。