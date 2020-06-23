大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

台北大巨蛋停工超過5年，北市府昨日簽准建照變更，最快端午連假後可復工。然而大巨蛋外觀不斷長大，不少網友譏為「神奇寶貝蛋」，質疑早就快完工。台北市議員邱威傑昨晚在臉書表示，曾與許多議員質疑遠雄擴大解釋公安需求違法復工，但除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據。

邱威傑表示，2019年後，負責巨蛋安全檢驗的都審會他無役不與，攻防重點從容留人數、消防通道、防災模擬等等，每場都做好準備、詳讀資料，但是絕不僭越都審委員的專家角色，確保所有議題都被充分討論，支持嚴審派委員做好監督的工作，最後在2019年10月14日，大巨蛋案眾多質疑聲浪中通過都審。

外界好奇停工中的大巨蛋，如何自己長大？邱威傑也說，違法復工問題，他曾拍影片討論，雖然2015年起巨蛋停工，但遠雄的確有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工，儘管他曾與許多議員質疑遠雄擴大解釋公安需求，違法復工，「但除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據。」

邱威傑坦言，要確認遠雄是否有違法復工，必須要有建築相關專家來鑑定，但在四大建築師公會都已經為巨蛋背書，沒有建築師願意接受邀請，若做出不同鑑定結果，等於在挑戰他們所屬的公會。

邱威傑說，雖然曾到大巨蛋會勘兩次，但市議員的有限專業，無法確認施工項目正當性。從都審過關，到環評環差通過，大巨蛋建照發放與復工只是時間的問題，但不表示市議員監督市府與巨蛋工程的工作結束。

邱威傑認為，蓋與不蓋的問題，在都審之後已經結束，現在是蓋了之後要怎麼回饋市民、降低周邊環境影響。邱威傑強調，市府曾親口承諾，在使用執照發放前會完成議約，確保遠雄的營業利益，能合理回饋台北市府與市民，這點需要持續監督，「我們對巨蛋的工作還沒有結束。」