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鼓勵私幼準公共化 柯文哲宣布加碼教保員薪資至少33K

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼推動「Copay-共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天宣布，北市府加碼推動「Copay-共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。記者林麗玉／攝影

為提供友善育兒教保環境，並鼓勵私幼加入準公共化幼兒園，台北市柯文哲今天宣布，北市府加碼推動「Copay-共同支付教師薪資方案」，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。

柯文哲說，目前台北市的公幼月費2500元、非營利3500元、準公共化4500元，還是有2000元的差距，儘管沒有辦法一百分，但還是做到讓家長可以忍受。至於這次政策是要幫教保員加薪，一分錢一分貨，家長不會感受負擔減輕，但有助於提高幼教的教學品質。

北市教育局表示，北市府從109至111學年度，將投入1億元，分3階段給予準公共化幼兒園獎勵補助。私幼加入準公共幼兒園，第1年可核獲30萬至100萬元補助，經費優先用於教保服務人員薪資，或針對園舍租賃、設施、水電或房屋稅等。

至於第2年起，幼兒園依考核評分可核獲10萬至20萬不等補助經費，以及教師及教保員每年調薪的差額市府共同負擔70%，希望透過政策性引導幼兒園，穏定提升教保服務人員薪資待遇，預計3年編列1億元預算支應相關費用。

教育局表示，台北市109學年度準公共幼兒園申請期間至6月30日為止，履行契約期間自8月1日起至110年7月31日，為期1年。

局長曾燦金說，配合中央政策，台北市109學年度準公共幼兒園每園招收2歲幼生人數高於前一學年度者，增加招收人數13人以上，每園最高補助30萬元；7人以上未滿13人，每園最高補助15萬元，藉以鼓勵準公共幼兒園於109學年度起增加招收2歲幼兒。

教育局表示，北市從108學年第起推動「台北版準公共幼兒園」，到今年6月23日為止，台北市一共有102所私幼加入準公幼行列，提供7095名公共教保服務名額。家長送托至準公共幼兒園，每月僅需負擔4500元，第三名子女可再減免1000元。

幼兒園 北市 薪資 柯文哲

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