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不會游泳也能玩？從事自由潛水前 先瞭解水上活動安全

夜間工作2社工配1實習生 北巿少年外展服務靠熱情苦撐

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
社會局長劉志光表示，擬盤點預算，提升據點人力補助。記者趙宥寧／攝影
社會局長劉志光表示，擬盤點預算，提升據點人力補助。記者趙宥寧／攝影

北市共有6間少年服務中心，專做12至18歲中輟、弱勢、偏差少年個案輔導，除了機構轉介，也要開發外展據點，社工會利用夜間時段找個案。多位議員關心社工夜間安全，東區少年服務中心表示，目前2名社工配1名實習生結伴同行，顧及勞基法規定，人力預算有限下，只能量力而為。社會局長劉志光表示，擬盤點預算，提升各據點人力補助。

台北市議會民政委員會今早赴重修舊好工作站、東區少年服務中心（東少）考察。為讓遭逢困境的少年近用社福資源，台北市社會局參考香港外展服務，1997年起，陸續在各行政區，透過公辦民營、方案委託成立少年服務中心，主動到少年常出沒的聚集地，如學校操場、公園、撞球間發掘個案，找到流連街頭、逃學、逃家、失依的少年，提供立即服務。

全台北市共有6間青少年服務中心，每2行政區分配1間資源，社會局每年編列3000萬（平均一中心500萬），機構社工人數約5位，服務12至18歲青少年。

提到外展服務，東區少年服務中心主任陳姝婷表示，社工曾在街頭遇到一群少年少女，花一年建立關係，也常一起去撞球間與他們互動，社工也邀請他們參與活動，後來發現其中一位少年是「細漢仔」（台語），常被群體中的哥哥姐姐使喚，平常跟親戚住，國中畢業竟還不識字，對外界很退縮、沒自信，經由志工陪伴，他重拾自信，今年畢業考上稻江科技暨管理學院，無奈學校倒閉，少年也決定提早出社會。

東少去年共服務160個案，其中56件來自社福機構轉介、40多件是自主開發，陳姝婷表示，過去都會透過外展服務，安排社工晚上去撞球館、公園、國中小「搜尋」個案。議員邱威傑、簡舒培提問，東少社工有4女1男，服務時段長，又常要夜間行動，社工如何在保護個案的過程中，也能保護自己？

對此，陳姝婷表示，機構人力預算有限，平常還要陪個案跑法院、諮詢，業務百百種，外展服務則是一周一次，為能兼顧社工安全，通常都會結伴同行，2名社工配1名志工或實習生，但他也坦言，夜間服務確實很耗體力，但少年服務永遠都做不夠，現階段也只能量力而為。

議員李慶元則表示，希望比照香港模式，讓12行政區各區都能有1間少年服務中心，服務到更多青少年。

劉志光說，1據點平均每年需要500萬元，但社會局服務從小到老，老人每年2、3萬人增加，孩子因少子化在減少，當然希望每區都有，但資源永遠是固定的，回去會思考資源如何重分配。

至於社工夜間工作，劉志光表示，確實要顧及安全，且社工界性別比不均，女多男少，未來將視機構需求，擬提高人事預算，可以請臨時保全陪同，或增聘人力陪同，都是思考方向。

東區少年服務中心主任提供撞球台，讓少年可休憩。記者趙宥寧／攝影
東區少年服務中心主任提供撞球台，讓少年可休憩。記者趙宥寧／攝影
台北市議會民政委員會今早赴東區少年服務中心（東少）考察。記者趙宥寧／攝影
台北市議會民政委員會今早赴東區少年服務中心（東少）考察。記者趙宥寧／攝影

社工 北市 東區

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