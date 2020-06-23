撕違規廣告物就送全聯禮券 台南環保打擊不法再出招

台南市環保局再度出招，舉辦「撕出有名．拆除違規廣告物」兌換禮券活動，只要撕下違規廣告物的指定數量，就可以兌換一張1 0元全聯禮券，每兌換1張全聯禮券，還可加碼再獲得一張摸彩券。今年禮券金額共4萬2000元，活動自即日起至禮卷兌換完畢為止。

環保局表示，摸彩券頭獎、二獎及三獎分別為5千、3千及1千元，總摸彩獎額1萬4千元。台南市環保局去年第1次辦拆除違規廣告物活動，共清除違規廣告物約50萬件，其中依電信法停話77件、依廢棄物清法告發313件。

今年的撕違規廣告送禮券活動，民眾只要撕除違規純廣告紙3.5公，廣告紙、紙板、珍珠板或PP板廣告物（除A字看板、石膏板以外）7公斤，即可到環保局指定的清潔隊兌換1張100元全聯禮券，兌換地點為環保局東區、新營區、善化區、北區清潔隊，時間及地點為每周二、周三或周五早上9點至11點半。

台南市環保局也歡迎民眾以錄影方式進行檢舉，若民眾在路上有發現違規張貼行為人，需將整個張貼過程及車牌錄影後，將影片寄到環保局，經環保局評估事證完整後依法告發處分，完成處分的案件，檢舉人可獲得該案罰鍰30%檢舉獎金。