林家花園26日起上演端午大戲 教民眾做中藥防疫香包

端午節中的掛香包、插菖蒲、喝雄黃等習俗，來自古代人防疫、避邪的方式，今年適逢新冠肺炎疫情，國定古蹟林本源園邸推出端午節系列活動，帶民眾用中藥材製作防疫香囊，並推出京劇、布袋戲與說唱藝術等端午大戲，體驗不同面向的端午文化。

文化局指出，為抵禦疾病，古代會將中藥材放進囊袋中隨時嗅聞，可調節氣機、增加自體免疫力，因此民間有「配戴香囊袋、不怕五蟲害」的俗諺，此次手作防疫香囊活動，特別邀請板橋在地老字號「一古堂中藥行」配置五味中藥材，教民眾手作防疫香囊。

此外，在連假期間還有不同劇種的端午演出，26日由國立台灣戲曲學院「台灣京崑劇團」帶來經典京劇「白蛇傳・游湖借傘」折子戲；27日為不貳偶劇演出的端午大戲「混元盒」，是台灣少見的端午應景神怪戲；28日壓軸登場的「說唱藝術大觀園」，則由落語演員戴開成、微笑唸歌團、漢霖民俗說唱藝術團接力，帶來端午趣味段子，內容精采多元。

文化局表示，端午系列活動只要入園便可免費參與，手作防疫香囊活動每日限量45個名額，活動至28日，建議民眾可提早規畫行程，每場演出結束後，團隊也準備了神祕小禮給現場觀眾，更多活動詳情，請上國定古蹟林本源園邸官方網站查詢。