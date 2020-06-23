柯市府拿「救命錢」宣傳大縱走 官員一句話讓議會點頭送二讀

台北市政府擬花費1580萬元預算，找國家地理頻道拍廣告，宣傳「台北大縱走」，卻爆出動用800萬元的第二預備金，挨轟拿「救命錢」搞宣傳；台北市議會工務委員會今天審預算，市府官員低姿態表達「下次不會」，市議員態度也不再強硬，要求未來編預算應尊重議會，最後火速拍板通過，送大會討論。

台北市大地處在2018年推出「台北大縱走」， 彙整許多親山步道，包括北縱走69公里、南縱走23公里，全長約92公里。

為宣傳政績，北市府打算花費1580萬元，找國家地理頻道拍攝，但市議員抓包，未循預算編列，而是動用大地處的工程管理費600萬、第一備金180萬，以及市長第二備金800萬元，最後工委會在16日決議暫擱。

工委會今天再度審議，大地處解釋，「台北大縱走」的國際宣傳影片，拍攝費用大約590萬，托播費用490萬，加上形象短片製作，總共1580萬。

國民黨市議員陳義洲表示，錢沒問題，問題是該不該由大地處預算來執行，以及動用到第二預備金；無黨籍市議員徐立信也說，鼓勵市府多宣傳，但這次作法對議會不尊重，不應再發生類似情況。

工委員會第一召集人、國民黨市議員闕枚莎提到，編列預算拍宣傳影片沒問題，但替柯市長化妝，應該是觀傳局責任，而不是大地處業務，不該每個單位都分擔觀傳局工作。

面對在場議員批評，大地處坦言「我們下次不會這樣了」，最後委員會火速通過該預算，送大會討論。