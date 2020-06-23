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林口防災公園裝太陽能燈 不怕災害斷電「暗摸摸」
新北市林口社區運動公園為在地居民使用率最高的公園，同時也是防災公園，可供民眾緊急避難，林口扶輪社今上午捐贈區公所5台太陽能LED照明設備，裝設在林口運動公園內，若萬一發生災害、停電，仍可提供公園內伙食區、器材倉庫區基礎照明，不怕一片漆黑，維護民眾安全。
林口區公所指出，林口社區運動公園除提供多元的遊憩設施，在重大災害發生時，也規畫為防災公園，提供短期避難收容，公所每年皆定期舉辦開設演練，充實防災公園設備。
區公所表示，林口扶輪社捐贈的太陽能照明設備，總價約14萬元，已裝設在林口社區運動公園伙食區、防災器材倉庫區等重要功能場站，作為防災使用，提供基礎照明。
林口區長藍品畯說，林口扶輪社長期致力在地社區公益服務，近年也捐助新寮休閒步道興建、林口扶輪公園涼亭修繕及體健設施充實，讓居民能有更優質的遊憩環境。
今上午捐贈儀式中，林口扶輪社長陳明正率社員共同出席，市議員蔡淑君也到場見證，陳明正表示，長期以來秉持結合社會資源從事公益服務的信念，關心社區發展，並與公部門合作努力，創造在地優質安全的生活環境，期盼能拋磚引玉，為林口的發展奉獻一己之力。
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