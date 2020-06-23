大巨蛋復工、議約同時進行 最快7月展開

北市府昨天簽准大巨蛋建照變更，最快端午連假過後就可發出建照，遠雄便可申請復工。未來大巨蛋和遠雄有兩部分要議約，一是監察院指出的39項缺失，雙方已有初步共識，另一是營運權利金，會在使照核發前完成，預料北市府最快7月和遠雄展開議約。

台北市教育委員會上午審議大巨蛋開發案107年度特別決算保留案，針對未來議約，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說，議約分兩種，監察院部分，雙方大致有初步共識，很快可在1個月內完成，重點是營運權利金，因遠雄的投資營運執行計畫書是早年做的，現在要修訂，檢視投資計畫書內容合不合理，才能談超額盈餘回饋金。

體育局長李再立上午指出，復工的同時，也會進行議約。目前送進來的資料，比對圖說5000多張，對照確認後就會發給建照，才可以復工。

至於議約，目前所知，不會是市府直接跟遠雄談，而是找專業第三方進行試算，有很多公式，例如收入、支出，所以要修改營運計劃書，以此為基礎，找第三方試算。李再立說，希望能完工之前談完，沒有完成議約就不會給使用執照。

上午委員會中，議員也提到大巨蛋經營權未來轉移的可能性，李再立也說，私底下聽說有些人有興趣，但BOT合約中規定，興建期，大巨蛋公司保留50%股權，營運期也至少要保留20%股權，遠雄不可能全部脫清，還是主要的營運廠商，且找人共同營運，也要經過市府同意，這些在合約中都有規定。