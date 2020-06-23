遭疑涉縱放 新北法制局長：停押和任職市府無關

「鏡周刊」報導前檢察官吳宗憲轉任新北市法制局長前，疑有縱放涉案嫌疑人等爭議，他今天聲明表示，停押被告時間早於受邀至新北市府，這是把兩件毫無關聯的事硬扯在一起。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員林銘仁、周雅玲、鍾宏仁等人紛就「鏡周刊」報導前檢察官吳宗憲轉任新北市法制局長前，疑有縱放涉案嫌疑人等爭議，吳宗憲答詢表示，死者家屬質疑送調解的部分，周刊在調解次數有所誤解，那不是事實。

他表示，調解和刑事偵辦在法治上面是並行的事，沒有所謂的調解就不能夠刑事偵查，所有的案子在送調解的時候，警察還是很努力的追查。

他表示，這個案子非常複雜，接手的檢察官在這3個月也是很積極在偵查，並不是像周刊所寫的那些內容，所以這個部分也許是有誤解。

他表示，重點是被告有沒有羈押，在法治上，羈押被告是為保全證據，重罪不能當作羈押的唯一理由，本件當時是沒有羈押的必要性，何況被告停押時間遠早於市長侯友宜的約詢時間，所以把兩件事硬扯在一起，其實毫無關聯。

侯友宜答詢時也力挺部屬表示，吳宗憲任局長3個月來認真努力積極負責，在司法界也有正面風評，根據他的觀察，吳宗憲是非常不錯的局長。

吳宗憲也對媒體的報導以發聲明方式作7點說明，其中針對鼓勵送請調解原因是期待家屬可以儘早取得賠償。開庭時均全程錄音錄影，雙方律師也都在場。停押被告的時間甚早於受邀至新北市府任職。

鏡周刊報導吳宗憲在擔任新北市法制局長前偵辦一起買車糾紛命案，涉打死人的嫌疑人被羈押2個月後，吳宗憲就同意放人並3度安排調解，全案從去年7月至今仍懸而未決。