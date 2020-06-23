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北市中山國中停車場追加3.4億預算遭退回 挨批政策矛盾

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
北市中山國中停車場追加3.4億預算，北市議會教育委員批評市府政策矛盾，上午審查後決定將全案退回，照原預算辦理。記者楊正海／攝影
北市中山國中停車場追加3.4億預算，北市議會教育委員批評市府政策矛盾，上午審查後決定將全案退回，照原預算辦理。記者楊正海／攝影

台北市中山國中計畫蓋綜合大樓，包含地下2層停車場，北市府原編列7億9千多萬元，6月初提案追加預算3.4億元，加蓋地下第3層，共達11億，因議會教育委員會認為有疑點，與在地需求不符，二度暫擱預算。教育局今天再送審，仍無提出具體說明加蓋的理由，委員會議員決議將全案退回，照原預算辦理。

中山國中綜合大樓新建工程分為2期，包含第一期綜合大樓，及第二期地下停車場，第一期預計今年9月完成，完工後才會進行第二期工程，預計2023年6月竣工。但市府以人行道擴建導致車位不足為由，提案追加3億4406萬元，增蓋地下第3層停車場，提報委員會審查。

停管處長李昆振表示，2015年起標線型人行道意識抬頭，若劃設人行道，就會取消停車格位，考量在地有停車需求才提案增設。

教育局前兩次送審，停管處自稱當年沒考量人行道、機車停車壓力，直到一期工程快完工，才發現機車停車壓力，為了機車壓力要蓋汽車停車位，多挖一層增加3億多，認為無法說服大眾，訑有議員會市府提出資料太簡略，質疑多加145格車位，只是想延長工期、規避招標，直言「這裡面有很多問題」。

教育局三度送審，但議員王鴻薇說，他是選區議員，卻聽不見地方里民需求？且追加停車位要花3.4億，預算爆增至 11億，難道其中有什麼重大變故？建議此案退回，把原來的蓋完即可。

議員游淑惠也說，附近已經有捷運站，已經花錢蓋捷運，推動大眾運輸交通工具，卻還蓋停車場鼓勵使用私人運具？ 北市政策不是很矛盾嗎？ 也建議不要再送。

議員吳世正說，柯市府政策矛盾，提倡大眾運輸，把停車格改成標線型人行道，畫完之後，原本可以停車的地方不能停，所以現在要加蓋停車場？市府政策矛盾。且追加預算是不得不然，例如工程中碰到鋼材爆漲，會議會支持，但現在變成要全部議員為市府的矛盾政策背書。委員會最後決議該案不通過，予以退回，照原預算辦理。

人行道 停車場 教育局

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