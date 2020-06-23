泰山住宅區飄豬屎味 民怨：坐在客廳也聞得到

新北市泰山區十八甲重劃區多為新興住宅，人口密集，但當地住戶表示，每到晚上就會聞到豬屎味，疑似為新北大道一處養豬場傳出，濃濃惡臭令人昏頭，雖向市府反映多次，仍未見改善，環保局昨派員稽查後，發現該畜牧場廚餘貯存及再利用過程，未依規定採除臭措施，限期1個月內改善，另外近年已裁處該畜牧場8次，累計金額26萬，後續巡查再發現，將持續開罰。

一名住戶在臉書地方社團抱怨，每天晚上9點到12點常會聞到豬屎味，昨天實在受不了，沿途開車尋找臭味來源，發現來自新北大道5段287巷內一處養豬場，附近不但惡臭難聞，周遭水溝也都充滿黑污泥，質疑養豬場除造成空汙，更在半夜偷排豬糞。

PO文一出立刻引發當地住戶共鳴，有人說「每天都聞得到，超臭的！」也有人表示，「坐在客廳都聞到臭味，連空氣清淨機都亮起紅燈，投訴很多年都沒用」，要求市府積極解決。

市議員賴秋媚服務處接獲陳情後，也要求環保局派員稽查，並呼籲市府針對該地長期惡臭的問題，提出具體改善方式，加強稽查頻率，解決民眾困擾。

環保局昨派員稽查後，則發現該畜牧場廚餘貯存及再利用過程，未依規定採行除臭措施，命業者限期1個月內改善，包含硬體措施補強及清潔維護，若屆期未完成將加重處罰。

環保局也表示，該畜牧場為環保局在泰山唯一一座列管的畜牧場，鄰近無其他畜牧場，今年已派員稽查6次，近年更針對該場未妥善處理廢氣及燃料使用違規裁處8次，累計開出26萬餘元的罰單，並將該場列為重點稽查對象，民眾若發現有其他可疑污染源，可撥打1999專線提供明確位置，將派員查處釐清。