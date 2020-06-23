內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

進入夏季，氣溫屢創新高，除了躲在冷氣房，端午連假還能去哪兒？位於內湖污水處理廠的內湖運動公園，從6至9月份免費開FUN親水池，園內設置極限運動場、兒童遊戲場、沙坑等，歡迎在炎炎夏日，大小朋友一起來運動、戲水，消暑又有趣。

台北市衛工處表示，內湖污水處理廠的內湖運動公園，佔地3.8公頃，每年6至9月免費開放親水池，水深高度不超過50公分，適合爸媽帶著家中的小寶貝來戲水，共享天倫之樂。

為確保親水池的水質衛生，除了定期清洗池體及換水，池旁還有自來水台可供清洗，另外，園內設置極限運動場、兒童遊戲場、沙坑、體健設施及PU跑道等。

台北市衛工處表示，端午連假期間，不妨全家大小一起來公園野餐休閒，且恰巧臨近松山機場的飛機航線，不時抬頭仰望，還會有飛機從頭頂上呼嘯而過。

內湖堤頂大道及舊宗路一帶，原為基隆河截彎取直的新生地，為回饋附近民眾，北市府於內湖污水處理廠上部，附設內湖運動公園，民眾可從河濱騎乘自行車，行經跨堤陸橋通往公園休憩，並欣賞基隆河畔風光。

台北市衛工處提醒，雖然新冠肺炎疫情已趨緩，民眾可至戶外運動提高免疫力，但若有身體不適者，仍建議避免外出。