聽新聞
test
0:00 / 0:00
推廣「企業防災」與藥局簽署備忘錄 打造新店韌性城市
近來極端氣候造成全球各地天災不斷，為減少災害帶來的衝擊、強化防救災能量及防災社區推廣，新北市新店區公所建立公、私部門合作關係及企業與社區間交流管道，今與康宜庭生活藥局簽署防災合作備忘錄，盼藉由藥師專業解決民眾用藥問題，守護居民的健康。
新店公所自2018年引進、推廣「企業防災」概念，積極尋求企業加入防災合作計畫，今與總部設於新店的連鎖社區經營型藥局「康宜庭生活藥局」，簽署企業防災合作備忘錄。
公所表示，今年初受到新冠肺炎影響，民眾的生活、健康與經濟皆受到巨大衝擊，抗疫期間康宜庭生活藥局不僅提供防救災物資外，也協助宣導民眾用藥及防疫等相關健康諮詢，為新店防災能量注入新活力。
區長林煌源表示，防災工作政府能量雖有限，但民間資源無窮，先前裕隆企業防災車「行」的能量、白金花園酒店提供戶外收容「食」的能量，以及技嘉科技股份有限公司捐贈「通訊」設備等皆投入防災行列。
今天與在地企業康宜庭生活藥局簽署備忘錄，相信有藥局加入新店區企業防災團隊，提供鄰近社區健康、醫藥等相關服務，將會加強新店區防災、防疫後盾，並期盼更多企業加入，打造新店防災韌性城市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言