推廣「企業防災」與藥局簽署備忘錄 打造新店韌性城市

近來極端氣候造成全球各地天災不斷，為減少災害帶來的衝擊、強化防救災能量及防災社區推廣，新北市新店區公所建立公、私部門合作關係及企業與社區間交流管道，今與康宜庭生活藥局簽署防災合作備忘錄，盼藉由藥師專業解決民眾用藥問題，守護居民的健康。

新店公所自2018年引進、推廣「企業防災」概念，積極尋求企業加入防災合作計畫，今與總部設於新店的連鎖社區經營型藥局「康宜庭生活藥局」，簽署企業防災合作備忘錄。

公所表示，今年初受到新冠肺炎影響，民眾的生活、健康與經濟皆受到巨大衝擊，抗疫期間康宜庭生活藥局不僅提供防救災物資外，也協助宣導民眾用藥及防疫等相關健康諮詢，為新店防災能量注入新活力。

區長林煌源表示，防災工作政府能量雖有限，但民間資源無窮，先前裕隆企業防災車「行」的能量、白金花園酒店提供戶外收容「食」的能量，以及技嘉科技股份有限公司捐贈「通訊」設備等皆投入防災行列。