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推廣「企業防災」與藥局簽署備忘錄 打造新店韌性城市

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新店區公所積極推廣「企業防災」概念，今與康宜庭生活藥局簽署備忘錄。圖／新店區公所提供
新店區公所積極推廣「企業防災」概念，今與康宜庭生活藥局簽署備忘錄。圖／新店區公所提供

近來極端氣候造成全球各地天災不斷，為減少災害帶來的衝擊、強化防救災能量及防災社區推廣，新北市新店區公所建立公、私部門合作關係及企業與社區間交流管道，今與康宜庭生活藥局簽署防災合作備忘錄，盼藉由藥師專業解決民眾用藥問題，守護居民的健康。

新店公所自2018年引進、推廣「企業防災」概念，積極尋求企業加入防災合作計畫，今與總部設於新店的連鎖社區經營型藥局「康宜庭生活藥局」，簽署企業防災合作備忘錄。

公所表示，今年初受到新冠肺炎影響，民眾的生活、健康與經濟皆受到巨大衝擊，抗疫期間康宜庭生活藥局不僅提供防救災物資外，也協助宣導民眾用藥及防疫等相關健康諮詢，為新店防災能量注入新活力。

區長林煌源表示，防災工作政府能量雖有限，但民間資源無窮，先前裕隆企業防災車「行」的能量、白金花園酒店提供戶外收容「食」的能量，以及技嘉科技股份有限公司捐贈「通訊」設備等皆投入防災行列。

今天與在地企業康宜庭生活藥局簽署備忘錄，相信有藥局加入新店區企業防災團隊，提供鄰近社區健康、醫藥等相關服務，將會加強新店區防災、防疫後盾，並期盼更多企業加入，打造新店防災韌性城市。

新店區長林煌源（左）期盼有更多企業加入防災行列，一同打造新店韌性城市。圖／新店區公所提供
新店區長林煌源（左）期盼有更多企業加入防災行列，一同打造新店韌性城市。圖／新店區公所提供
新店區公所積極推廣「企業防災」概念，今與康宜庭生活藥局簽署備忘錄。圖／新店區公所提供
新店區公所積極推廣「企業防災」概念，今與康宜庭生活藥局簽署備忘錄。圖／新店區公所提供

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