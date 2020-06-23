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搶三倍券商機 北市旅館推超激省方案促報復性出遊潮

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
臺北市旅館為搶搭三倍券商機，推出超激省促銷方案，希望滿足民眾「報復性出遊」需求。本報資料照片
臺北市旅館為搶搭三倍券商機，推出超激省促銷方案，希望滿足民眾「報復性出遊」需求。本報資料照片

端午連假將到來、三倍券也於7月上路，台北市旅館為搶搭三倍券商機，推出超激省促銷方案，希望滿足民眾「報復性出遊」需求。台北市觀光傳播局表示，北市府與超過百家旅館業者合作，除端午、暑假期間部分旅館價格下殺5折外，不少飯店也推出持三倍券住宿就加碼優惠活動，希望能吸引民眾來台北旅遊、再創消費熱潮。

觀傳局表示，目前台北市推出端午、暑期住宿優惠的旅館已突破50家，包含寒舍艾美推出BIG FUN住房專案，不分平、假日標準房價只要加「2元」，就享自助晚餐、早餐各2客，還加贈迎賓飲料抵用券2張；和逸飯店與慕軒飯店則限時推出「雙人入住每房每人只要888元起」超值優惠專案，入住加碼贈送「1000元餐飲抵用金」。

至於台北凱達飯店配合政府安心旅遊補助1000元，於7月至10月底推出優質「0元住宿專案」；品格子旅店推出端午假期5折優惠、六福萬怡推出「超值海陸饗宴住房專案」，可享受現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，假日入住雙人只要4799元。

另外，為搶搭三倍券熱潮，超過70家旅館推出超殺優惠，包含君品酒店在內的雲朗觀光集團，使用三倍券支付房費就送「雲朗振興券」，滿1500元贈送1000元、滿3000元就送送2000元，讓三倍券變五倍券。

天成飯店集團則推出持三倍券「住宿0元」活動；台北花園大酒店持三倍券平日至中餐廳消費滿3千元就送精緻客房平日住宿券1張；天成文旅華山町同樣持券餐飲消費滿3千元就送華山四人房平日住宿券1張等；台北馥華商旅也推出「振興劵加碼 ‧ 來台北一夏」活動，憑搭乘來台北的大眾公共運輸票根（如高鐵、台鐵等）、或任何於北市景點票根，不分平假日、任何房型入住可享定價5折優惠，並附贈早餐。

局長劉奕霆表示，台北市旅館因疫情影響受創嚴重，近期北市府除推出住宿抽獎、入住安心旅宿加碼贈送雙層觀光巴士24小時兌換券。台北市的國際觀光旅館、商務旅館、背包客旅館等，於端午假期、暑期、三倍券加碼優惠訊息，並統一放在台北旅遊網安心旅遊專區、讓民眾可方便查詢。

北市 住宿券 酒店

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