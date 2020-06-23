永和區公所準備1800顆愛心粽 贈獨居長者、育幼院

一年一度的端午節即將來臨，新北市永和區公所今天在永和國父紀念館，與地方人士將愛心粽分送獨居長者、社福機構及弱勢家庭，讓大家感受端午佳節氣氛。

永和區公所今天發放善心人士捐贈實物銀行的物資及愛心粽給區內弱勢家戶，陳怡君也親自到榮光育幼院及獨居長者家中致贈端午節備糧及愛心粽。區長陳怡君表示，防疫期間雖不能辦理大型群聚活動，粽香傳愛的精神還是要傳下去聚集社會大眾的愛心，讓這個端午節還是有滿滿的愛。

公所表示，往年為關懷弱勢、鼓勵長者走出家門，與大家一起同樂交流，還能貢獻所長做愛心，公所已連續7年舉辦包粽送愛心公益活動。每年致贈愛心粽給區內的獨居長者、社福機構及弱勢家庭，約計送出1800顆的愛心粽，嘉惠弱勢家庭約200戶，獨居長者約65位。

而榮光育幼院收容了約20個孩子，每年端午節區公所都會贈送愛心粽到院內，讓孩子能感受到過節的溫馨氣氛，可以與院內的家人們一起開心過節。

公所表示，今年因新冠肺炎疫情影響，為做好防疫措施、不適合舉辦活動，但關懷弱勢的心不能少，區公所委託新廍里里長陳王綉緞與秀朗里里長沈賜是，邀集里內志工幫忙製作愛心粽，讓送愛心粽的活動仍持續發光發熱。