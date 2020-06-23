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議員質詢吳宗憲案 侯友宜：要讓當事人有機會說清楚
新北市議會民進黨團今天在議會質詢市長侯友宜，希望他說明法制局長吳宗憲遭媒體報導棄案求官的看法。侯友宜表示不了解案情，需讓當事人說明比較公平；吳宗憲說，媒體報導有部分誤解，並非事實，但絕對沒有延誤辦案的問題。
針對被媒體報導，吳宗憲在擔任桃園地檢署檢察官時棄案求官，罔顧被害者權益，辦案過程也受質疑。民進黨團總召林銘仁說，媒體指案件一拖再拖，還叫對方調解3次，有違常理，事後停止羈押讓凶嫌「金主」迄今逍遙法外；明明調解只求償1千萬元，事後檢察官卻放話說家屬要1億元，他希望市府說明，本案影響市府團隊風評，如有疏失要勇於承擔責任。
市議員周雅玲說，這件事是有爭議的，和侯友宜正義形象背道而馳，建議吳宗憲如認為媒體報導不實可提告自清。
侯友宜說，個案內容他不太清楚，但在報導之外應該要當事人說明。吳宗憲就任法制局長3個多月來，始終認真努力積極負責，先前法界也有許多正向風評，吳願意捨棄檢察官職位，和大家共同努力，也做出很多實績，這一定要讓當事人有機會說清楚，就他觀察，吳是非常不錯的局長。
吳宗憲說，今早已發出聲明稿哀悼死者，媒體報導調解次數有誤解，並非事實，而且調解和刑事偵辦是並行的，本案非常複雜，案件在他離職後有其他檢察官接手，並未受拖延，重罪不是羈押唯一理由，當時聲請停押是因為已無羈押必要性，而且聲請停押時間在市長約詢出任法制局長之前。檢方已有說明，不會再去辯解。
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