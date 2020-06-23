台日漫畫「好神」 端午來新北世界宗教博物館逛特展

新北市世界宗教博物館從端午節開始推出「遇見神佛9號－祈福漫畫特展 古往今來篇」，邀請101位台、日漫畫家，以各自視野與角度，用漫畫的直觀表現手法與豐富色彩，重新詮釋神佛菩薩的樣貌，是端午假期不可錯過的藝文活動。

策展人王彬全表示，特展共展出117幅漫畫作品，分兩個展區，一是為311東日本大地震重建援助而發起的漫畫巡迴展，匯集了64位日本漫畫家、插畫家；另以「祈願‧台灣」為主題，邀集37位台灣老中青三代知名漫畫家、插畫家，從關注台灣的角度出發，畫出當代宗教眾神，作品反映祈求平安、趨吉避凶以及與自然和諧共處的含意，洋溢濃濃的台灣本土味，同時也提供觀眾以另一個視角，接近、認識信仰文化。

「祈願‧台灣」展區展出的漫畫家、插畫家包括有「台灣四大漫畫才子」之稱的暢銷漫畫家蕭言中；以「小和尚」獲得金鼎獎優良圖書推薦獎的台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢；以精緻唯美的作品，被媒體譽為「漫畫女王」的游素蘭；代表作「東華春理髮廳」、「用九柑仔店」被改編為電視劇的阮光民；以「神之鄉」獲得第10屆日本國際漫畫賞銅獎的左萱等。

其中，莊河原創作的〈生生不息〉，以台灣瀕臨絕種的5種動物為主角，雲豹和穿山甲像朋友一樣聊天，台灣黑熊分享食物給台灣水鹿，台灣狐蝠在空中自在飛翔，動物們匯聚於石刻大佛的手上，傳達願眾生靈都能代代相傳、生生不息的祈願，期盼保育動物觀念在眾人心中扎根，與世界宗教博物館創辦人心道法師愛地球的理念一致。

賴有賢此次特別創作〈龍山寺的聖杯〉，述說普遍流傳於華人民間傳統社會的「搏杯」文化，這項問卜的儀式同時也是向神明祈求最直接的溝通方式。他特別創造保育類動物台灣黑熊為主角，戴著艋舺龍山寺求的平安符，在新冠肺炎肆虐全球之際，祈福台灣平安。