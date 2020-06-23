土城大安圳加蓋 亞洲路增1車道今年底動工

新北市土城區亞洲路與城林路交叉口，是聯通土城、樹林及板橋的交通樞紐，不過從土城工業區駛出的亞洲路僅有二線道，導致尖峰時間要通往台65、城林橋及土城的車輛相擠造成塞車，新工處將在大安圳加蓋增1車道。有民眾發現大安圳正在進行工程，期待早點完工，不過經查該設施是民眾自己安插圍籬，新工處表示，工程將在年底動工、預計明年完工。

民眾發現大安圳有圍籬，記者查證市府工務、水利及區公所，均無人施工，且圍籬處非大安圳加蓋工程預定地。水利局表示，大安圳屬市區排水，在排水範圍內施工或放置圍籬皆應提出申請，若有毀損下水道則違反下水道法、水利法等規定。不過依照片判斷，民眾安插圍籬未損壞下水道，無相關罰則，會再了解。

新北市議員林銘仁、林金結等人日前建議該路段拓寬，在大安圳加蓋增設右轉專用道，拓寬成為北向3線道路，南向維持2車道。工程將在大安圳加蓋增1車道及人行道，自員安路與亞洲路口至城林路口，全長約468公尺。工程費用約1.3億元，預計今年12月底開工，明年底完工。