向違規小廣告宣戰 北市7月起小廣告即貼即撕加碼換好禮

為維護市容整潔，北市環保局定期取締違規小廣告，由於每年巡、撕違規小廣告張數高達17萬張，環保局去年底推出「即貼即撕換好禮」活動，經民眾協助後，隊員巡、撕小廣告張數由17萬張減至12萬張。環保局今年7月1日起再度推出加碼活動，不僅禮品增加2倍，撕除5公斤小廣告還可兌換100元超商禮券。

另外，針對違規小廣告，環保局也依「電信法」，將小廣告上刊登的電話停話，每年平均告發件數達1300件。

環保局呼籲，民眾勿隨意張貼小廣告，違者可依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰，並可依電信法處以停話，倘違反不動產經紀業管理條例，更可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

環保局表示，違規小廣告「即貼即撕加碼換好禮」活動，自去年底推出至今，民眾已用約475公斤的小廣告兌換好禮，換算A4紙約4.5萬張。為遏止違規小廣告、並提升民眾參與意願，今年7月起，再推出「加碼換好禮」活動，例如去年1公斤小廣告換1包衛生紙或擦手巾，今年7月起僅需0.5公斤即可換等值商品。

環保局表示，兌換活動至今年12月31日止，兌換地點為臺北市各區清潔隊及所屬分隊共77處，兌換時間為周一至周五上午8點半至下午4點半（國定假日除外）。歡迎市民朋友踴躍參與，共同維護市容整潔