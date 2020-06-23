遭批棄案求官 吳宗憲：絕未罔顧家屬和被害人權益

新北市法制局長吳宗憲今被媒體報導在桃園地檢署官任內棄案求官，罔顧被害者權益，辦案過程也受質疑。吳宗憲今請市府代發聲明稿，強調他離職後，案件已有其他檢察官接手，不會傷害被害者及家屬權益。

吳宗憲表示，失去至親的痛苦可以理解，先向家屬表達深深哀悼之意。當初鼓勵送請調解，是因期待家屬可以盡早取得賠償，調解與刑事偵查並無牽制，警方也已找到十多名被告，調解時，也持續偵辦。刑事偵辦外，讓家屬能盡速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念。

至於被告不必再羈押的原因，是因為已經沒有羈押必要。吳宗憲說，羈押是為保全證據，重罪不是羈押的唯一理由，當時辯護人希望聲請停押，與死者家屬談論賠償事宜。停押被告的時間也在受邀至新北市府服務之前。

他說，他離職時未結案達150件，但桃園地檢署是艱困區，每月新收案達百件，離職的3月份每位檢察官平均未結190件，他已遠低於平均數。在離職後，已有其他檢察官接手案件，家屬權益不會受損。

吳宗憲強調，案件尚未結案，司法應公平對待告訴人和被告，所以在偵辦時，須兼顧告訴人及被告權益，期待找出雙贏的結論，但因案件尚未偵結，案情部分還不宜對外表示意見。