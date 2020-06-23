「國家級寶藏」跨域文創 十三行人面陶罐讓你帶回家

新北市八里區十三行博物館的鎮館之寶「人面陶罐」為十三行遺址出土文物，生動的人臉五官及細緻紋飾，顯現史前金屬器時期的高超工藝，全球獨見，被列入中研院國家寶藏館名冊，十三行現推出「人面陶罐玻璃罐」文創商品，以環保玻璃仿真打造古物，讓民眾也能帶回家蒐藏。

十三行博物館指出，為推廣這件全球獨一無二的古物，陸續推出人面陶罐巧克力禮盒、存錢筒、鑰匙圈等文創商品，廣受不同年齡層顧客歡迎，今年更首度與「春池玻璃」跨界合作，研發兼具古早味與時尚感的「人面陶罐玻璃罐」。

十三行博物館表示，資深玻璃師傅透過手工壓鑄技術重新詮釋珍貴文物，與史前工藝產生跨越時空對話，參觀者不妨在欣賞完「正版」人面陶罐後，到文化商店瞧瞧晶瑩透亮的「人面陶罐玻璃罐」，體會不同年代、不同材質的「手作感」。

館長陳春蘭表示，十三行博物館為新北市首間獲得「環境教育設施場所」認證的博物館，自售商品也考慮到環保、永續的原則，「人面陶罐玻璃罐」使用原料來自回收玻璃，從設計、生產到上架，都是讓資源再生的「循環經濟」。