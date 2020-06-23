大巨蛋無法辦演唱會? 北市：拿使照前送審過即可

遠雄大巨蛋案停工逾5年，北市府已簽准建照變更，可望6月底前核發建照、並復工。不過北市都發局前局長林洲民曾指出，大巨蛋違反「建築技術規則」第97、127條，大巨蛋恐無法辦演唱會。都發局長黃景茂今天在議會表示，市府會在接下來的核發變更建照中附註，大巨蛋核發使用執照前，遠雄須符合「建築技術規則」第97、127條。

對於大巨蛋即將復工，林洲民今天凌晨在臉書貼出大巨蛋照片，並提及「有一天，我們終將知道，火車會停駛」。林說，「有一群熱愛台灣的台北人，一群有心人，不放棄，堅持不相信，狗吠火車，無效；持續堅持，火車會停駛的，台灣加油。」

由於林洲民曾於2018年指出，根據「建築技術規則」第127條規定「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」；第97條規定「安全梯須達避難層、地面層。」但大巨蛋觀眾席在地下10.5公尺，且部分安全梯僅達地下2樓，再經由銜接其他樓梯到達地面層，因此不符這兩條規定，並直言大巨蛋不能舉辦演唱會，除非透過台建中心的性能式審查排除。

台北市議員簡舒培質疑，遠雄大巨蛋不符合「建築技術規則」第97、127條，北市府應該在核發建照前，就先要求遠雄送台建中心審查，對此，黃景茂表示，因未涉及主要結構，遠雄只要在申請使用執照前，符合「建築技術規則」第97、127條即可。

簡舒培質疑，過去有沒有一個建築物是先拿到建照，才在申請使照時被要求改善？黃景茂說，台北市過去並無相關案例，之所以不符合「建築技術規則」第97、127條，是因大巨蛋原本申請的是體育館，但未來若要辦集會、演唱會，就要符合規則。

至於大巨蛋的核發建照、復工時間，黃景茂說，這還牽涉到遠雄提出的圖說進度、及需要到現場勘查，預計7月份核發建照。