獨／大巨蛋有未解題？ 北市都發局：恐要重送台建中心

大巨蛋案停工逾5年，遠雄提送建照變更，北市府今天簽准，可望6月底之前核發建照、順利復工。不過，前台北市都發局長林洲民曾點出，大巨蛋違反建築技術規則97、127條，驚爆大巨蛋恐無法辦演唱會；台北市都發局晚間證實，考量有疑義，會附註大巨蛋取得使照前，須送市府備查，又或可能要重送台建中心審查。

前台北市都發局長林洲民曾於2018年指出，根據建築技術規則第127條，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內；第97條規定，安全梯須達避難層、地面層。

林洲民當時表示，大巨蛋觀眾席在地下10.5公尺，且部分安全梯僅達地下2樓，再經由銜接其他樓梯到達地面層，因此不符規定，並直言大巨蛋不能舉辦演唱會，除非透過台建中心的性能式審查排除。

大巨蛋去年底闖關都審，隨後提至台建中心審查，在今年初通過後，環評也修正通過，北市府今天核准建照變更，眼看復工在即，但台北市都發局證實，大巨蛋的建築技術規則問題，未列入年初的台建中心審查。

台北市都發局長黃景茂說，關於建築技術規則97條，大巨蛋建築師認為沒問題，但台北市建管處有疑義，要求大巨蛋取得使照前，須向市府報備，並提到「如果要符合97條，有可能要回到（台建中心）性能審查」。

黃景茂又說，至於建築技術規則127條，大巨蛋用途是體育館，所以未來舉辦集會活動，遠雄要事先提出申請。

針對當初為何不透過性能式審查，排除建築技術規則？黃景茂未正面回應，僅說已經走到都審，又要再性能式審查，「不就是在繞？這很奇怪」，強調這次建照變更，會附註建築技術規則97、127條的事項。