「花癡」看過來！ 淡水百年雞蛋花超好拍

屹立於淡水小白宮前院的百年雞蛋花，近期逐漸盛開，外白內黃的雞蛋花小巧可愛，搭配異國風情的建築，成為打卡拍照熱點，淡水古蹟博物館表示，鄰近的淡水街長多田榮吉故居也有雞蛋花，民眾可坐在庭院遠眺觀音山，喝杯咖啡、吃冰，度過悠閒的午後時光。

淡水古蹟博物館指出，位於清淡水關稅務司官邸（小白宮）前院的雞蛋花（學名為：緬梔 ），據傳為英國人栽植，屹立於小白宮已有百年之久，生命力旺盛，香味濃郁，極富異國情調，已被新北市府公告列管為「珍貴樹木」。緬梔原產於西印度群島、中美洲 、南美洲，夾竹桃科的植物，目前則已經遍布全世界亞熱帶及熱帶地方，枝葉的白色乳汁有毒。

淡水古蹟博物館表示，雞蛋花瓣外部呈乳白色，內部艷黃，如同煮熟剝開的雞蛋，因此得名，花期3至9月，冬天則因樹葉掉光後形似鹿角，又稱為鹿角樹，每當花開時節，總吸引許多人前來拍照打卡，端午4天連假，淡古皆正常開館，民眾可邀約身邊的「花癡」一起前來賞花。