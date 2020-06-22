北農董監事選舉 北市府5名董事都當選

新北市石門區是粽子的故鄉，不過石門在地人每到了端午節，不是到街上的店家去排隊，而是盼著老梅社區發養生粽，採用多樣穀物包製而成，口感Ｑ彈、清爽不油膩，看準養生粽能夠吃得更健康，區長林俊宏關懷獨老送粽也會特別選用，為獨居長輩營造養生的端午佳節氣息。

2020-06-22 20:16