北農董監事選舉 北市府5名董事都當選
台北農產運銷公司今天召開股東大會和選舉第13屆董監事，台北市市場處表示，台北市政府選派5名董事席次全數當選，其中包括現任董事長黃向羣在內，監察人則由方偉亷當選。
市場處今天發布新聞稿表示，北農公司今天召開第12屆股東大會並選舉第13屆董監事，北市府計有22.76%股份，經投票結果市府選派5名董事席次，全數順利當選。
包含北農董事長黃向羣、常務董事李友親及台北市青果商業同業公會理事長楊沛桓、北農員工工會代表李富霖課長和北農承銷商協會理事長黃文卿在內。
市場處指出，監察人部分，由北市府選派具台灣大學會計學博士經歷的方偉亷當選。
市場處表示，北農為媒合產銷雙方的平台，因目前正面臨第一批發市場改建，為使改建後的新建市場能符合產銷雙方需求，且改建期間相關問題均能直接於董事會中反映，所以推派業者及員工代表擔任董事，以利於董事會中表達第一線的需求。
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