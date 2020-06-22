北市消防志工包7千顆愛心粽 送打火弟兄慶端午

端午節將至，台北市消防局今天指出，為體恤打火兄弟辛勞，台北市消防協會特別動員志工包7000顆愛心粽慰問消防隊員，希望讓無法在佳節返家團圓的同仁也能感受溫暖。

北市消發布新聞表示，消防協會為體恤打火兄弟守護市民的辛勞，在端午節前夕特別購買900斤糯米、300斤豬肉等材料，並與義消防宣志工舉辦「消防心粽意情」活動，同時動員20多名志工，在2天內包完7000顆愛心粽，希望能讓一線同仁感受到節慶溫馨氛圍。

台北市副市長黃珊珊為感謝消防協會及義消防宣志工的付出，也到消防局慰問這群在背後默默付出的包粽大隊。

北市消指出，消防協會和志工們為讓消防局所屬4個外勤大隊、12個中隊及45個分隊能在端午節收到愛心粽，一週前就成立籌備小組，展開訂購材料、洗粽葉及烹煮器具的工作。志工雖需在攝氏40度的高溫環境下炊煮，但想到消防人員能透過粽子感到一絲溫暖，內心便充滿成就感。

台北市消防協會理事長林裕翔表示，此次活動不只是佳節送暖，也希望能將志工的溫暖與祝福一起送出去，讓消防弟兄在辛勞之餘，也能歡慶端午節。