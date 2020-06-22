百年首見！新莊大眾爺取消暗訪 千斤鹹光餅「呷平安」

聯合報 / 記者吳亮賢胡瑞玲／新北即時報導
新北市副市長謝政達今前往新莊地藏庵參拜。圖／新北市民政局提供
新北市副市長謝政達今前往新莊地藏庵參拜。圖／新北市民政局提供

今農曆5月2日是文武大眾爺聖誕，往年新莊地藏庵都會舉辦「暗訪」、「日巡」的遶境活動，將近百年歷史，今年則因疫情首度取消，改捐市府防疫基金50萬元，並備有千斤鹹光餅，分送民眾吃了壓驚、保平安。

新北市副市長謝政達今特別前往新莊地藏庵參拜，恭祝大眾爺聖誕千秋，並感謝廟方配合防疫政策，取消歷年慶祝聖誕的大眾文化祭，改捐市府防疫基金，守護市民健康。

謝政達表示，新莊地藏庵建廟超過260年歷史，長期推動公益慈善不遺餘力，去年公益捐款近1700萬元，每年除發放新莊區各級學校清寒獎助學金，分送白米、物資給弱勢，也配合市府推動減少紙錢燃燒的環保政策，連年獲得績優宗教團表揚。

新莊地藏庵主委張永寬表示，今年大眾爺聖誕，因應疫情取消「暗訪」、「日巡」的遶境活動，同時簡化祭典流程並縮減人數規模，以三獻禮祝壽祭典及神尊過火儀式為大眾爺祝壽，民眾可參與法會及參拜，廟方也備有千斤鹹光餅分送民眾。

民政局長柯慶忠說，新莊地藏庵主祀「地藏王菩薩」，盛傳「協尋失物」及「協助緝兇」的靈驗傳說，是當地重要信仰中心，廟方除積極保留特色宗教文化，舉行大眾爺祭典，更設立大眾圖書館、活動中心、國樂班，補助各項藝文及體育活動，培植地方人才。

遶境 疫情

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