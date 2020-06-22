瑞芳山城美館治癒遊 麥飯石水DIY天然豆腐

瑞芳區水金九地區的美麗山城景色，常帶給旅客心靈「被治癒」的意境，而在今年七月，黃金博物館便推出「山城治癒術」體驗，邀請民眾來到水湳洞，在長期推動友善食材的山城美館，結合在地得天獨厚的麥飯石水源，進行天然豆腐製作體驗，讓親子在暑假能感受地方的特有風情。

山城美館館長林正文表示，瑞芳區水湳洞的山城美館，在本月結合在地社區舉辦第三年的版畫展覽，透過館內芳香的木製藝術品，讓館內看展別具雅興，而最近搭配新北市立黃金博物館的「山城治癒術」體驗活動，也能感受到在地居民的特色手工。

山城美館位在基隆山腰，整座山便是天然的麥飯石儲水庫，當清澈的溪水從海邊的出口流出，居民便會將水用來料理、泡茶，感受到自然的清甜，而這次的體驗活動則搭配山城食堂長期推動的友善食材概念，製作手工豆腐，透過種種流程，讓前來體驗的親子感受做豆腐的多層工法。

由在地藝術家製作的豆腐板模，讓豆腐多了一份木香，在食堂的設計下，豆腐可做成味噌湯，或是加上醬油簡單品嘗原味，這種手工與麥飯石水的融合，成為特色美味，民眾如有興趣在七月暑假前來DIY，不妨上黃金博物館網站報名梯次，一同感受水金九地區的治癒風情。