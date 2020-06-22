憂心上演絕命終結站 新北瑞芳街老招牌3天全被拆
新北市因都市發展較早，街道上許多老舊招牌，不僅影響街景美觀，甚至可能危害公安，為免除老舊招牌頻掉落傷人，上演電影「絕命終結站」戲碼，新北市違章建築拆除大隊自2015年成立「欣欣巷容」專案，積極拆除老舊招牌，還給市民寬廣無障礙街貌。
拆除大隊表示，自推出「欣欣巷容」專案，整頓老舊傾頹廣告招牌，從2015年691件至2019年僅剩11件，招牌掉落數量大幅減少。
以瑞芳區瑞芳街為例，該地區數特殊老街城鄉風貌，早期公部門因有經費補助，統一建造24件示範街道招牌，然20年後這些招牌的支架及面板都已鏽蝕、損壞。
當地民眾在去年新北市長侯友宜下鄉時，反應招牌老舊問題後，拆除大隊及課派員與里長聯繫，確認拆除範圍後，隔天就派出2組拆除工班及機具拆除，僅花費3天時間就完成整個瑞芳街老舊招牌拆除工程。
另外，板橋區文化路及雙十路也有許多老舊、毀損的招牌，不但危害公共安全，也影響街景的美觀，拆除大隊接獲通報後也即刻進行拆除作業，完工後讓行人走在街道上更安全，街景視野也更寬闊。
拆除大隊表示，「欣欣巷容」專案成效不錯，受到民眾好評，明年也會積極向中央爭取前瞻預算，擴增專案內容及服務範圍，落實「市民出入無危害、街貌視覺無障礙」政策理念，也翻轉新北城市容貌。
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